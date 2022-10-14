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15:46 14 Октября 2022 298 Комментарии
У Москві та Петербурзі пройшли масові облави на чоловіків: ловили біля метро і під’їздів
У Москві та Петербурзі проходять масові облави на чоловіків призовного віку, їм намагаються вручити повістки у військкомат у рамках мобілізації.
Масові облави пройшли в багатолюдних місцях
Про це свідчать численні повідомлення в соцмережах та пабликах з відповідними відео.
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У Москві, судячи з опублікованих у Telegram-каналах та ЗМІ відео, масові облави проходили біля входів у метро.
У Петербурзі «повісткові облави» пройшли в житлових комплексах Калінінського району – в ЖК «Полюстрово Парк», комплексах «Калина Парк» та «Ладозький».
Такі методи називають незаконними навіть представники влади.
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