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15:46 14 Октября 2022 Просмотров 298   КомментариевКомментарии

У Москві та Петербурзі пройшли масові облави на чоловіків: ловили біля метро і під’їздів

У Москві та Петербурзі проходять масові облави на чоловіків призовного віку, їм намагаються вручити повістки у військкомат у рамках мобілізації.

Масові облави пройшли в багатолюдних місцях

Про це свідчать численні повідомлення в соцмережах та пабликах з відповідними відео.

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У Москві, судячи з опублікованих у Telegram-каналах та ЗМІ відео, масові облави проходили біля входів у метро.

У Петербурзі «повісткові облави» пройшли в житлових комплексах Калінінського району – в ЖК «Полюстрово Парк», комплексах «Калина Парк» та «Ладозький».

Такі методи називають незаконними навіть представники влади.

Облава в підземці

Облава в підземці

Відлов чоловіків біля метро

Відлов чоловіків біля метро

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