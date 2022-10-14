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15:59 14 Октября 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Вибухівку для підриву Кримського мосту доставили морем, – Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що, за інформацією ФСБ, вибухівку для підриву Кримського мосту було відправлено морем.

Путін перейшов до зернового шантажу

Таку заяву він зробив на прес-конференції.

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За словами Путіна, поки що невідомо, чи використовувався для доставки вибухівки зерновоз.

“Якщо з’ясується, що гуманітарні коридори використовуються для терактів, це поставить під питання зернову угоду”, – зазначив президент РФ.

При цьому Путін уточнив, що такої інформації наразі немає.

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