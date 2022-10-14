Масованих ударів по Україні поки не буде, – Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що зараз немає потреби у нових масованих ударах по Україні.

Путін пообіцяв "добити", що не вразили при масованих обстрілах



Таку заяву він озвучив у ході прес-конференції в Астані.

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За словами Путіна, зараз перед Збройними силами РФ стоять інші завдання.

Він також додав, що об’єкти в Україні, що не постраждали при масованому ударі, «добивають».

«З 29 намічених об’єктів, 7 не було вражено. І по них завдаються нові удари. Але це не масовані удари. А далі буде видно», – сказав президент РФ.