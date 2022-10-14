Україна повністю відновила систему енергопостачання після російських масованих атак

Україні вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після атаки російських терористів 10-12 жовтня на енергетичну інфраструктуру.

Шмигаль розповів про відновлення системи енергопостачання



Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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За його словами, графік примусових обмежень споживачів учора вже не застосовувався.

“Наразі наша енергосистема працює стабільно. Дякуємо українським енергетикам за їхні професіоналізм та мужність”, – зазначив прем’єр.

Також він додав, що зараз пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті ракетних обстрілів. Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів.

“Впродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо у ранковий і вечірній піки споживання”, – наголосив Шмигаль.