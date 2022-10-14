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Главная » Україна » Суспільство
18:51 14 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Комплекс ППО IRIS-T від Німеччини вже працює на південному фронті

Комплекс протиповітряної оборони IRIS-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку фронту.

Україна отримала новітню модифікацію IRIS-T

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, світ активно зреагував на масований ракетний удар по Україні та значно посилив роботу української протиповітряної оборони.

Ігнат додав, що модифікації комплексу IRIS-T, яку отримали ЗСУ від Німеччини, у світі ще немає.

«І ця система вже працює в Збройних силах десь на південному напрямку», — наголосив він.

Також Ігнат зазначив, що Німеччина має бути зацікавлена в збільшенні виробництва таких систем та ракет до них.

«IRIS-T — хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами, як от NASAMS або Patriot», — розповів речник.

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