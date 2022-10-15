Росіяни вночі двічі атакували Запоріжжя: дронами, а потім ракетами

Вночі, близько 00:50, росіяни атакували Запоріжжя іранськими дронами, а під світанок, близько 05:30, завдали ракетного удару.

За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, в результаті атаки дронами-камікадзе ушкоджень зазнали об’єкти інфраструктури.

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На місці прильоту сталася пожежа.

Місцеві мешканці повідомляли, що крім характерних мопедних звуків, чули й кулеметні черги – по іранським БПЛА працювала наша ППО.

Згодом під ранок в місті знову пролунали вибухи.

Про ракетну атаку по місту повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Жодних інших подробиць він не надав.

В місцевих Telegram-каналах повідомляють, що в місцях прильотів підіймається дим.

Кажуть, що працювала українська ППО.

Також є інформація, що обстріл вівся з Токмаку ракетами С-300.

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