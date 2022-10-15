Росіяни вночі двічі атакували Запоріжжя: дронами, а потім ракетами
Вночі, близько 00:50, росіяни атакували Запоріжжя іранськими дронами, а під світанок, близько 05:30, завдали ракетного удару.
За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, в результаті атаки дронами-камікадзе ушкоджень зазнали об’єкти інфраструктури.
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На місці прильоту сталася пожежа.
Місцеві мешканці повідомляли, що крім характерних мопедних звуків, чули й кулеметні черги – по іранським БПЛА працювала наша ППО.
Згодом під ранок в місті знову пролунали вибухи.
Про ракетну атаку по місту повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Жодних інших подробиць він не надав.
В місцевих Telegram-каналах повідомляють, що в місцях прильотів підіймається дим.
Кажуть, що працювала українська ППО.
Також є інформація, що обстріл вівся з Токмаку ракетами С-300.
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- 15.10.2022 06:50