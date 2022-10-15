Запоріжжя під натиском дронів і ракет: подробиці нічних атак

Вночі близько 00:50 Запоріжжя зазнало чотири авіаудари дронами, на ранок близько 05:30, - ще 10 ракетами С-300.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 в Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані рятувальниками. Постраждалих немає.

Вранці окупант поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

“Окупант має на меті лише одне – знищити нас, зробити наше життя нестерпним. Наразі головне дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному. Ми вистоїмо та переможемо”, – додав Старух.