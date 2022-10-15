Саудівська Аравія виділила Україні $400 млн: наслідний принц зателефонував Зеленському

Мухаммед бін Салман зателефонував Зеленському

Саудівська Аравія оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги на 400 млн доларів.

Про це повідомило ВВС з посиланням на державне інформаційне агентство Саудівської Аравії SPA.

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У повідомленні зазначено, що наслідний принц Мухаммед бін Салман зателефонував президентові України Володимиру Зеленському.

Принц наголосив на готовності Саудівської Аравії продовжувати посередницькі зусилля, повідомило SPA.

Нагадаємо, у вересні за посередництва Мухаммеда бін Салмана відбувся найрезонансніший обмін полоненими за весь час війни. 215 українців, у тому числі командири та бійці полку «Азов» (у Росії визнано «терористичною організацією»), були обміняні на «кума Путіна» Віктора Медведчука та 55 російських військових.