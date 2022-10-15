В Мелітополі ЗСУ знов накрили військову базу окупантів

Вчора, 14 жовтня, ввечері в Мелітополі було гучно в районі військового аеродрому, там пролунали чотири потужні вибухи з подальшою детонацією.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати.

Після черги вибухів російські військові вивозили звідти ліквідовану техніку.

“Нехай не покоїться з миром, як і самі рашисти”, – побажав Федоров.