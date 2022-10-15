В Мелітополі ЗСУ знов накрили військову базу окупантів

Світ
15.10.2022 09:40
Вчора, 14 жовтня, ввечері в Мелітополі було гучно в районі військового аеродрому, там пролунали чотири потужні вибухи з подальшою детонацією.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати.
Після черги вибухів російські військові вивозили звідти ліквідовану техніку.
“Нехай не покоїться з миром, як і самі рашисти”, – побажав Федоров.