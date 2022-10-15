Корупція та погана логістика стали головними причинами невдач Росії в Україні

Більшості мобіків доводиться самостійно купувати собі екіпірування

За останні два тижні в Україну було перекинуто мобілізованих росіян, причому середній рівень їхнього екіпірування майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.

Це зазначили у зведенні Міноборони Великобританії.

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Там також припустили, що багатьом резервістам доведеться купувати власні бронежилети, наприклад, бронежилет 6Б45, який має бути виданий стройовим підрозділам у рамках програми екіпірування «Ратник».

Цей жилет продається в російських інтернет-магазинах за ціною 40 000 рублів (приблизно 640 доларів) порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів) у квітні.

У 2020 року російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 000 комплектів бронежилетів «Ратник», цього достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні.

Британські експерти зробили висновок, що повсюдна корупція та погана логістика залишаються основними причинами невдач Росії в Україні.