За півгодини ЗСУ знищил шість дронів і ворожий вертоліт
Повітряні сили ЗСУ опівночі з 00:00 по 00:30 знищили 6 дронів Shahed-136 та ударний вертоліт окупантів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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У повідомленні зазначено, що опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей.
Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами «Південь» дрон-камікадзе «Shahed-136″ та ударний вертоліт (тип уточнюється).
На східному напрямку силами та засобами повітряного командування «Схід» знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе «Shahed-136″.
У Повітряному командуванні «Південь» уточнили, що гелікоптер збили на Херсонщині.
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- 15.10.2022 10:39