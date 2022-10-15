За півгодини ЗСУ знищил шість дронів і ворожий вертоліт

Повітряні сили ЗСУ опівночі з 00:00 по 00:30 знищили 6 дронів Shahed-136 та ударний вертоліт окупантів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У повідомленні зазначено, що опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей.

Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами «Південь» дрон-камікадзе «Shahed-136″ та ударний вертоліт (тип уточнюється).

На східному напрямку силами та засобами повітряного командування «Схід» знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе «Shahed-136″.

У Повітряному командуванні «Південь» уточнили, що гелікоптер збили на Херсонщині.