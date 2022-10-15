Куди зник Гіркін: дружина терориста розкрила таємницю

Гіркін відправився на війну

Терорист Гіркін, який раптом замовк у мережі, очікувано опинився на фронті.

Спершу про це заговорили воєнкори, а потім підтвердила дружина Мирослава Регінська.

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«Де Ігор Іванович? Чи все в нього добре? Куди пропав» і т.д., відповідаю: Все добре! Скоро вийде на зв’язок”, – написала вона і виклала фото, де стоїть поряд із чоловіком, одягненим у військову форму.

Раніше “військовий кореспондент” і письменник Владлен Татарський повідомляв, що Гіркін перестав вести свій Telegram-канал, бо добився відправки до зони проведення “військової операції”.

Татарський розповів, що до нього «дійшли чутки», ніби екс-міністр оборони “ДНР” вступив в один із добровольчих батальйонів, що формуються, де обійме посаду «начальника штабу або замкомандира батальйону».

“Він цього хотів. Сподіваюся, незабаром з’явиться достовірна інформація, де він і що він”, — написав Татарський.