Можливі відключення: українців закликали сьогодні економити електрику

В деяких областях можливі аварійні відключення електрики

Через ранковий обстріл інфраструктурних об’єктів у Київській області в декількох регіонах сьогодні можливі проблеми з електрикою.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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За його словами, треба мінімізувати використання електроенергії з 17:00 до 23:00.

«Сьогодні буде важкий день через обстріли об’єкти енергетичної інфраструктури в Київській області. Хотілося б закликати усіх громадян в Київській області, в Києві, в Житомирській області, Черкаській та Чернігівській мінімізувати сьогодні ввечері з 17:00 до 23:00 користування електроенергією», – заявив Тимошенко.

Він додав, що у вищезгаданих регіонах відбудеться мінімізація усього освітлення, однак важлива підтримка й з боку громадян.

«Необхідно сьогодні згуртуватися, тому що дійсно можуть бути відключення, якщо не зробимо цього», – додав Тимошенко.

Водночас диспетчерський центр «Укренерго» попередив про можливі застосування графіків аварійних відключень.

“Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години”, – сказано в повідомленні.

В «Укренерго» запевнили, що такі заходи дадуть спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи.