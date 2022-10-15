До Білорусі прибули перші російські військові для спільного угруповання

До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу російсько-білоруського угруповання військ.

Про це повідомило міноборони Білорусі.

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Зустрічали військових з оркестром та хлібом-сіллю.

Про створення «регіонального угруповання військ» самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив 10 жовтня. Він вважає, що це необхідно, тому що з території України нібито готується завдання ударів по Білорусі.

«Як було заявлено: «Ми зробимо так, що це буде Кримський міст-2″, – цитувало Лукашенка державне інформагентство БелТА.

Лукашенко не вперше говорить про нібито підготовку нападу на Білорусь. У березні він обіцяв показати президенту РФ Володимиру Путіну, звідки саме. Ця фраза стала мемом.

Після заяви про створення російсько-білоруського угруповання військ президент України Володимир Зеленський на саміті «Великої сімки» закликав розмістити міжнародних спостерігачів на білорусько-українському кордоні.

Українська влада вважає Білорусь однією зі сторін конфлікту, оскільки російські війська використали її територію для вторгнення в Україну.