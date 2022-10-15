Шольц закликав реформувати та розширити ЄС

Шольц закликав реформувати ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за реформування та розширення ЄС, закликавши до поступового скасування принципу одноголосності при ухваленні рішень у Союзі.

Про це пише Tagesschau.

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Виступаючи сьогодні в Берліні, Шольц зазначив необхідність підготовки до прийому нових членів ЄС.

“Якщо геополітична Європа – це наша вимога, то рішення на основі принципу більшості голосів – це перемога, а не втрата суверенітету. Єдиний Європейський Союз, що складається з 27, 30, 36 держав, у якому проживає понад 500 мільйонів вільних та рівноправних громадян, може ще більше посилити свою вагу у цьому світі», – наголосив Шольц.

Він виступив за ширшу автономію для ЄС, включаючи військову незалежність. Шольц закликав до скоординованих закупівель зброї та обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року.

Він також закликав країни-члени ЄС врегулювати конфлікти у фінансовій та міграційній політиці.

Зокрема, на думку Шольца, необхідно вжити заходів для скорочення нелегальної міграції та одночасно забезпечити приплив кваліфікованих робітників з-за кордону.