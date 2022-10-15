Литва закликала союзників сплачувати за работу Starlink в Україні

Литва закликала союзників сплачувати за работу Starlink в Україні
Після відмови компанії Ілона Маска SpaceX надалі фінансувати послуги служби супутникового зв'язку Starlink в Україні МЗС Литви запропонувало союзникам спільно взяти цей обов'язок на себе.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

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“Підключення до Інтернету в Україні надто важливе, щоб залишати його в руках однієї приватної особи. Знайдемо спосіб сформувати коаліцію союзників України для оплати Starlink або знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок”, – написав він.

Ландсбергіс закликав союзників замінити Маска

Ландсбергіс закликав союзників замінити Маска

Як повідомляли Vlasti, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити обслуговування служби супутникового зв’язку Starlink в Україні, якщо американські військові не візьмуть фінансування на себе.

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  • 15.10.2022 19:38
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