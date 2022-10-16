Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні: у Зеленського відреагували

Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні: у Зеленського відреагували
Керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Про своє рішення він сповістив у Twitter.

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«Чорт із ним… Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд»?- написав він.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк привітав рішення Маска і зазначив, що Україна цінує його підтримку.

“Ти повинен був знищити сітхів… Так ти й зробив… Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує)”, – написав він в Twitter у відповідь на твіт Маска.

Як повідомляли Vlasti, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити обслуговування служби супутникового зв’язку Starlink в Україні, якщо американські військові не візьмуть фінансування на себе.

  • 53 просмотр
  • 16.10.2022 07:22
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