Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні: у Зеленського відреагували
Керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.
Про своє рішення він сповістив у Twitter.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Чорт із ним… Навіть якщо Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд»?- написав він.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк привітав рішення Маска і зазначив, що Україна цінує його підтримку.
“Ти повинен був знищити сітхів… Так ти й зробив… Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує)”, – написав він в Twitter у відповідь на твіт Маска.
Як повідомляли Vlasti, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити обслуговування служби супутникового зв’язку Starlink в Україні, якщо американські військові не візьмуть фінансування на себе.
- 53 просмотр
- 16.10.2022 07:22
Останні новини
Головне
Киев