Розстріл «мобіків» на полігоні під Бєлгородом: всі подробиці

Розстріл «мобіків» на полігоні під Бєлгородом: всі подробиці
На полігоні однієї з військових частин під російським Бєлгородом двоє мобілізованих відкрили вогонь по іншим мобілізованим, внаслідок чого загинуло від 11 до 22 людей.

Інформація про інцидент спочатку опублікувало видання SOTA з посиланням на аудіозапис, «імовірно, сестри одного з постраждалих під час стрілянини».

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У публікації зазначено, що йдеться про полігон біля села Солоті під містом Валуйки, за двадцять з невеликим кілометрів від українського кордону.

За даними журналістів, стріляли троє військових. Двох із них убили на місці, ще одному вдалося втекти. Видання зазначило, що всього в результаті стрілянини, згідно з аудіозаписом, загинули 22 особи, ще 16 отримали поранення.

Пізніше міністерство оборони Росії повідомило, що в результаті стрілянини на полігоні, де солдати готувалися до відправки на війну в Україну, вбито 11 людей і 15 отримали поранення.

Міноборони стверджує, що вогонь по «добровольцям», які готувалися до відправки на фронт, відкрили двоє громадян країни СНД і називає це терактом. Але поки що не пояснює, як і чому на армійському полігоні опинилися іноземні громадяни, хай навіть громадяни країни СНД, зі зброєю в руках.

Деякі російські джерела пишуть – поки що без переконливих підтверджень, – що загинули мобілізовані громадяни з Брянської області, а вогонь відкрили таджики. Деякі не виключають, що між мобілізованими стався конфлікт на ґрунті віри.

Сьогодні зранку губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков прокоментував стрілянину на полігоні.

На відео на своєму телеграм-каналі він каже, що «страшна подія» сталася «на території однієї з військових частин». За його словами, «загинули та поранені багато військовослужбовців». Точної цифри губернатор не назвав.

Він наголосив, що «жителів Білгородської області серед поранених та загиблих немає».

Події, як і міноборони, Гладков назвав терористичним актом.

  • 236 просмотр
  • 16.10.2022 08:32
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