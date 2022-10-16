Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста дають вже $50 тисяч

Ставки за полоненого Гіркіна зростають

Терорист Ігор Гіркін, відомий як колишній "міністр оборони ДНР", пішов воювати в Україну, а за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів.

Після новини про те, шо Гіркін відправився на фронт, український активіст Сергій Стерненко написав, що дасть із особистих заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Слідом за ним лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя заявив, що додасть до цих грошей іще 10 тисяч доларів.

Військовий і письменник Валерій Маркус також пообіцяв 10 тисяч доларів із власних заощаджень за Гіркіна.

До несподіваного флешмобу приєдналися тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай – кожен пообіцяв ще по 10 тисяч доларів.

Таким чином, станом на ранок неділі за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже 50 тисяч доларів.

«Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти», – підсумував Стерненко.

Як повідомляли Vlasti, терорист Гіркін, який раптом замовк у мережі, очікувано опинився на фронті.