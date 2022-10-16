Китай та Єгипет закликали своїх громадян залишити Україну

МЗС Китайської народної республіки (КНР) та Єгипту звернулися до своїх громадян в Україні із закликом залишити країну.

Повідомлення з закликом опублікувала генеральний консул КНР у Белфасті Чжан Мейфан на своїй сторінці у Twitter.

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Вона наголосила, що аналогічне звернення надіслало своїм громадянам консульство Китаю в Україні.

“У зв’язку із нинішньою ситуацією з безпекою в Україні МЗС Китаю закликає громадян, які перебувають у країні, посилити заходи власної безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації охочих залишити Україну”, — написала Чжан Мейфан.

Також представник міністерства закордонних справ Єгипту Ахмед Абу-Зейд закликав своїх співвітчизників, які перебувають на території України, повернутись назад до країни.

Про це повідомило Ahram Online. За словами дипломата, зараз в Україні перебуває близько 500 єгиптян.

“В даний час в Україні перебувають 500 жителів Єгипту, які зараз підтримують зв’язок з посольством Єгипту в Києві. Міністерство закордонних справ закликає їх залишити країну через нещодавню ескалацію”, – зазначив Абу-Зейд.