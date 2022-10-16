За полоненого Гіркіна ГУР пообіцяло $100 тисяч

Живий Гіркін виявився доволі коштовним

Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу в полон терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який зараз нібито воює за окупантів на території нашої держави.

Заманливу пропозицію оголосила пресслужба ГУР.

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«Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави», – сказно в повідомленні.

Розвідники нагадали, що Гіркін – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР».

Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Також він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Як повідомляли Vlasti, терорист Ігор Гіркін, відомий як колишній «міністр оборони ДНР», пішов воювати в Україну, а за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів.