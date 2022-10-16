У Китаї розпочався XX з’їзд Компартії: що важливо про це знати

У Китаї розпочався XX з’їзд Компартії: що важливо про це знати

Сі Цзіньпін піде не безпрецедентний третій термін

Близько 2300 делегатів з усього Китаю зібралися в Пекіні на XX з'їзд Компартії, який триватиме тиждень, щоб призначити найвище керівництво партії та затвердити напрямки політики країни на наступні п'ять років.

Про це пише Aljazeera.

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Нинішній з’їзд – 20-й з моменту заснування партії у 1921 році – має особливе значення, оскільки очікується, що президент Китаю Сі Цзіньпін піде на безпрецедентний третій термін як лідер партії і ще більше зміцнить свою владу.

Вічний Сі

Оскільки Китай є однопартійною державою, якою керує Компартія, генеральний секретар партії, зазвичай, є верховним лідером країни.

Якби це був типовий конгрес, Сі, який уперше обійняв посаду у 2012 році і відслужив два п’ятирічні терміни, передав би обов’язки комусь новому.

Але очікується, що 69-річний політик залишиться на наступний термін.

Це порушило б норму, встановлену двома попередниками Сі – Ху Цзіньтао та Цзян Цземінем, – кожен із яких відмовився від посади генерального секретаря після відбуття двох повних п’ятирічних термінів.

Сі Цзіньпін також має два інші ключові титули. Він є головою Центральної військової комісії Компартії та президентом Китайської Народної Республіки. Перший дає йому контроль над збройними силами, тоді як другий робить його главою держави. Очікується, що Сі Цзіньпін збереже військовий титул на партійному з’їзді та продовжить державне головування під час щорічного засідання парламенту Китаю – Всекитайських зборів народних представників – у березні наступного року.

На відміну від своїх попередників, Цзіньпіну не потрібно конкурувати з якимось очевидним наступником, що дає йому широкий вплив на рішення.

Як зміниться політика Китаю

Оскільки очікується, що Сі Цзіньпін збереже свою посаду генерального секретаря КПК, аналітики кажуть, що вони очікують більше продовження, ніж змін з точки зору порядку денного внутрішньої політики Китаю.

«З огляду на економічні обставини, в яких перебуває Китай, та низку інших проблем – від старіння населення до зростаючого боргу, – цей з’їзд тільки зміцнить владу партії та домінування Сі в політичній системі Китаю, тому що постійний акцент на стабільності в очах партійної держави вимагає сильного керівництва », – сказала Дженніфер Хсу, науковий співробітник австралійського Інституту Лоуї.

На міжнародному фронті аналітики очікують більшої напористості від Сі, за якого американо-китайські відносини опустилися до найнижчого рівня за останні десятиліття.

  • 386 просмотр
  • 16.10.2022 15:16
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