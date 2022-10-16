Настав час: в Ізраїлі визнали необхідність військової допомоги Україні

Настав час: в Ізраїлі визнали необхідність військової допомоги Україні

В Ізраїлі заговорили про військову допомогу Україні після військових постачань Ірану Росії

Міністр у справах діаспори Нахман Шай запропонував своєму уряду почати надавати військову допомогу Україні - порівнянну з тією, яку вона отримує від США чи НАТО.

Свою пропозицію він озвучив у Twitter.

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Шай заявив, що на тлі інформації про постачання Іраном Росії балістичних ракет «немає сумнівів у тому, який бік має зайняти Єрусалим».

«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає балістичні ракети Росії. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час і Україні отримати військову допомогу, як від США та країн НАТО», – написав він.

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  • 16.10.2022 17:46
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