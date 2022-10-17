В Мелітополі окупанти примусово мобілізували три тисячі чоловіків
В окупованому Мелітополі примусово мобілізували три тисячі місцевих мешканців
Російські окупанти примусово мобілізували три тисячі жителів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідом мелітопольський міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.
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За його словами, окупанти можуть просто посеред вулиці забирати людей, вести їх у військкомат або у комендатуру.
“І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також в армію”, – пояснив Федоров.
Він також додав, що в цілому в Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців “у якісь псевдодобровольчі батальйони».
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- 17.10.2022 06:52
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