В Мелітополі окупанти примусово мобілізували три тисячі чоловіків

В окупованому Мелітополі примусово мобілізували три тисячі місцевих мешканців

Російські окупанти примусово мобілізували три тисячі жителів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідом мелітопольський міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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За його словами, окупанти можуть просто посеред вулиці забирати людей, вести їх у військкомат або у комендатуру.

“І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також в армію”, – пояснив Федоров.

Він також додав, що в цілому в Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців “у якісь псевдодобровольчі батальйони».