Київ на світанку атакували дрони-камікадзе: є прильоти в центрі міста

На світанку, біля 6:40, Київ атакували ворожі дрони-камікадзе, в місті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та мешканці столиці в чатах та пабліках.

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За словами людей, крім характерного мопедного гуркоту, було чутно роботу зеніток українських сил ППО.

Також повідомляють про кілька прильотів. На місці щонайменше одного здійнялась пожежа, валить дим.

Згодом мер Київа Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися у Шевченківському районі – в середмісті столиці.

“Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях”, – зазначив він.

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