Під Запоріжжям окупанти понесли значних втрат: Генштаб розкрив подробиці
ЗСУ чи не щодня нищать ворога під Запоріжжям
Генштаб підтвердив ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні на Запорізькому напрямку.
Про це йдеться в зведенні Генштабу 16 жовтня.
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В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області:
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Молочанськ – до 40 поранених;
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Кам’янка-Дніпровська – 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених;
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Енергодар – до 20 поранених;
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Оріхів та Гуляйполе – до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених;
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Пологи – близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених.
В Генштабі додали, що інформація ще уточнюється.
Звернемо увагу, що на Запорізькому напрямку офіційно не повідомлялось про початок наступальних дій.
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- 17.10.2022 07:51
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