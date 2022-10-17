Під Запоріжжям окупанти понесли значних втрат: Генштаб розкрив подробиці

ЗСУ чи не щодня нищать ворога під Запоріжжям

Генштаб підтвердив ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться в зведенні Генштабу 16 жовтня.

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В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області:

Молочанськ – до 40 поранених;

Кам’янка-Дніпровська – 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених;

Енергодар – до 20 поранених;

Оріхів та Гуляйполе – до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених;

Пологи – близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених.

В Генштабі додали, що інформація ще уточнюється.

Звернемо увагу, що на Запорізькому напрямку офіційно не повідомлялось про початок наступальних дій.