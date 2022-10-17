Київ атаковано дронами-камікадзе: що відбувається в місті

Київ атаковано дронами-камікадзе: що відбувається в місті

Київський вокзал весь в диму, але продовжує працювати

Станом на 09:00 у Києві зафіксовано чотири влучання іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

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Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

За інформацією телеканалу «Київ», столиці перекрито рух між Хрещатиком та цирком.

Наразі палає офісна будівля. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Крім того, підтверджено приліт у районі столичного вокзалу.

Столичний вокзал в диму

Столичний вокзал в диму

За словами радника глави МВС, метою був один із об’єктів критичної інфраструктури.

Попадання було поруч із ним, але при цьому він функціонує.

Постраждала будівля, поряд з якою був приліт.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Попри все «Укрзалізниця» повідомила, що всі потяги вирушають за розкладом.

Ті, хто не може потрапити на потяг через повітряну тривогу, можуть скористатися тим же квитком для поїздки на наступному поїзді того ж напрямку.

Нагадаємо, на світанку, біля 6:40, Київ атакували ворожі дрони-камікадзе, в місті пролунало кілька вибухів.

  • 317 просмотр
  • 17.10.2022 09:28
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