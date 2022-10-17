Колаборант «Монах» та головний поліцейський Чернігівщини: кримінальний дует з пограбунку держпідприємства

Колаборант «Монах» та головний поліцейський Чернігівщини: кримінальний дует з пограбунку держпідприємства
Останній тиждень події в с.Іванівка, що на Чернігівщині, перетворилися на справжній блокбастер.

Тітушки, очолювані Анатолієм Шешою на прізвисько «Монах» під прикриттям майже сотні поліцейських побили селян та захопили держпідприємство дослідне господарство «Іванівка».

Як виявилося, війна в країні – аж ніяк не зупиняє тих, хто звик грабувати державу. Справа в тому, що ДП ДГ «Іванівка» володіє державними землями Національної академії аграрних наук і на його полях зараз стоїть врожай на десятки мільйонів гривень. Саме він є ціллю, як бандитів, так і поліціянтів, очолюваних Володимиром Нідзельським, перадає «Відкрита Україна«.

Анатолій Шеша

А тепер найцікавіше: «Монах», який спокійно колесить по Чернігівщині з бандою молодиків та захоплює держпідприємство, аргументовано підозрюється слідчими СБУ у державній зраді та колаборанстві , співпраці та в схилянні інших до співпраці з росіянами під час окупації частини Чернігівської області. В СБУ припускають, що Шеша діяв не сам, а в складі групи осіб, тож можна говорити про організоване проросійське кримінальне угрупування, що безкарно діє на Чернігівщині. З їх справою можете ознайомитися, перечитавши викладену постанову прокуратури про дозвіл на обшук.

На волі Шеша тільки тому, що начальник поліції області Володимир Нідзельський з травня місяця гальмує експертизу російської зброї, яку у «Монаха» вилучили співробітники СБУ. Більше того, «Монах» і до того був в об’єктиві у правоохоронців – обвинувачувався у шахрайстві та підробці документів, за що перебував у кримінальному розшуку.

постанова

постанова

постанова

Звісно, що Володимиру Нідзельському про всі ці факти добре відомо. Їх неоднаразово помічали у одній компанії і навіть фотографували. Дуже показове фото біля сільського туалету, де Анатолій Шеша «Монах» разом з Володимиром Нідзельським та народним депутатом Анатолієм Гуньком. Саме останній є замовником захоплення держпідприємства і зв’язковим ланцюгом між бандитом-колаборантом та начальником обласної поліції Чернігівщини.

Не менш яскрава історія є і у самого Володимира Нідзельського. Він в перший день війни був впевнений, що Чернігівщина не вистоїть перед ворогом. Саме тому розпустив озброєну поліцію Чернігівщини та виїхав з Чернігова в невідомому напрямку. Як вам таке: росіяни на підступах Чернігова, а в місті не має керівника поліції і поліцейських? Тоді начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус видав розпорядження та призначив іншого, аби хоч якось відновити роботу поліції і не допустити безладу. Але за дивних обставин Нідзельський не тільки не втратив своєї посади, він навіть розглядається в міністерстві на вручення йому генеральських погонів.

Нагадаємо, після того як озброєні поліцейські побили селян і систематично блокують їх техніку в полі, виконуючи незаконні розпорядження керівництва,  люди вимагають від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського негайного звільнення з посади Володимира Нідзельського й розблокування роботи держпідприємства. Якщо їх не почують, то вівторок, 16 жовтня, селяни збираються перекрити міжнародну трасу «Кіпті-Глухів».

Джерело: FromUA

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  • 17.10.2022 10:14
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