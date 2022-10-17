Мелітополь стає головним вузлом постачання для Росії через пошкодження Кримського мосту

Мелітополь стає головним вузлом постачання для Росії через пошкодження Кримського мосту

Мелітополь стає головним логістичним вузлом і авіабазою окупантів

Матеріально-технічні проблеми, з якими стикаються російські сили на півдні України, імовірно, ще загострилися після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня.

Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Великобританії 17 жовтня.

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Там зазначено, що шляхи постачання Херсона через частково захоплену Запорізьку область стають дедалі важливішими.

«Рух вантажного транспорту Кримським мостом припинено, на материку скупчилася велика кількість вантажівок, і російські сили, що діють на півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Мелітополь у Запорізькій області, намагаючись компенсувати зниження пропускної спроможності мосту», – сказано в зведенні.

Британські військові вважають, що в умовах українського контрнаступу на Херсонщині та погіршення шляхів постачання через Крим наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає дедалі важливішою для стійкості російської окупації.

Мелітополь при цьому стає не лише головним вузлом шляхів постачання, а й місцем базування російської авіації.

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  • 17.10.2022 10:34
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