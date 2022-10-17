Росіяни вдруге атакували найбільші резервуари з соняшниковою олією на Миколаївщині

Окупанти вдруге атакували олійний термінал

У Миколаївській області ворожі дрони-камікадзе завдали ударів по резервуарам з соняшниковою олією одного з провідних її експортерів.

Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.

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За його словами, у ці ємності з олією окупанти поцілили вже вдруге.

«17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв. Ворог продовжує політику агресії проти всього світу, наносячи подібні удари по цивільній інфраструктурі аграрного сектору економіки нашої країни”, – написав він у Facebook.

Також речник ОВА нагадав, що минулого разу підприємство зазнало удару крилатої ракети.

“Складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю. Вогнеборці боролися з полум’ям кілька годин”, – зазначив Плетенчук.