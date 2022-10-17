У Києві з-під завалів дістали тіло загиблої жінки: рятувальні роботи тривають

В столиці продовжуються пошуково-рятувальні роботи

З-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, ще одна людина знаходиться під завалами.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані.

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Нагадаємо, на світанку, біля 6:40, Київ атакували ворожі дрони-камікадзе, в місті пролунало кілька вибухів.

У Києві було зафіксовано чотири влучання іранських дронів-камікадзе, зокрема у житловий будинок.