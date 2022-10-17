Київ було атаковано 28 дронами: дісталися цілей лише п’ять

На Київ летіло 28 дронів

Зранку в бік Києва летіли 28 дронів, але більшість летючих терористів збили.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, в Києві пролунало загалом 5 вибухів.

Один з них – в житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів.

Раніше врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами.

Нещодавно дістали тіло загиблої жінки.

За попередніми даними, ще одна людина перебуває під завалами.

П’ятеро людей госпіталізовані з різними травмам.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, на світанку, біля 6:40, Київ атакували ворожі дрони-камікадзе, в місті пролунало кілька вибухів.

У Києві було зафіксовано чотири влучання іранських дронів-камікадзе, зокрема у житловий будинок.