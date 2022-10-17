Серед жертв атаки дронів на Київ – вагітна жінка і її чоловік

Серед жертв ранкової ворожої атаки дронів-камікадзе на Київ - молода пара, що очікувала на дитину

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності. Росія — країна-терорист!» – зазначив Кличко.

У Нацполіції повідомили, що станом на 12:50 у Києві через ворожу атаку загинуло троє людей – жінка 59 років та двоє молодих людей віком до 30 років.