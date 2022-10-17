Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники

Укроборонпром у відповідь на застосування ворогом іранських ударних безпілотників Shahed-136 анонсував появу розробки з дальністю польоту у 1000 км.

Про це повідомили в Укроборонпромі.

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Там зазначили, що звершують розробку безпілотника з дальністю польоту 1000 км та вагою бойової частини 75 кг.

«ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними «мопедами» – ніщо інше, як агонія Російської Федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи. Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух”, – сказано в повідомленні.

В держконцені додали, що працюють у посиленому режимі з початку повномасштабного вторгнення..

«Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування», – зауважили в Укроборонпромі.