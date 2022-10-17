Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України
Вдень 17 жовтня Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у низці областей України.
За попередніми даними з місць, обстріли, вибухи та відключення електроенергії сталися на Західній Україні – у Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській областях.
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Влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області – Ладижинсьску ТЕС – двома дронами-камікадзе підтвердив голова ОВА Сергій Борзов.
Також в компанії ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожого ранкового обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго.
За попередньою інформацією, поранено 3 осіб. Їм була оперативно надана медична допомога та доправлено до лікарні.
“Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи”, – зазначили в компанії.
В повідомленні не уточнюється, про яку саме ТЕС йде мова.
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- 17.10.2022 15:38
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