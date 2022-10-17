Захід вербує російських артистів і залучає антропологів з математиками для занепаду суспільства – Рада безпеки РФ

Храмов оголосив делатинізацію російського суспільства

Заступник секретаря радбезу РФ Олег Храмов цілком серйозно окреслив загрози російському суспільству у вигляді підривної роботи іноземних учених, саботажу своїх артистів та латинізації російської мови.

Про це написало російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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Храмов заявив, що російська Рада безпеки має у своєму розпорядженні дані про намір США та їх союзників застосувати нові підходи в підривній роботі з розкладання російського суспільства.

З цією метою нібито використовуються багатопрофільні групи вчених – фахівців з антропології та етнології, соціальної психології, математиків.

«Захід залучає відомих опозиційно налаштованих артистів та бізнесменів до лав «п’ятої колони» для підривної роботи в Росії», – сказав Храмов.

Він також додав, що низка діячів культури потай саботує переведення російського культурного середовища у патріотичну площину, і одна з причин – небажання підкорятися громадському контролю за роботою творчих колективів, які отримують фінансування з бюджету.

За словами заступника секретаря радбезу, в Росії для протидії підривній роботі Заходу ухвалять стратегічні документи, спрямовані «на захист традиційних духовно-моральних цінностей».

«Свою ключову роль покликана відіграти розробка проекту концепції мовної політики та забезпечення лінгвістичної безпеки – він ляже в основу заходів щодо запобігання подальшій латинізації російського суспільства та збереження цивілізаційного суверенітету», – сказав Храмов.