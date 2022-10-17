Російських чиновників заманюють на окуповані території подвійною зарплатою та величезними добовими
Російські чиновники бояться їхати на окуповані території
Російські чиновники, відряджені до окупованих регіонів України, отримуватимуть зарплату в подвійному розмірі.
Про це йдеться у новому указі президента РФ Володимира Путіна.
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Крім того, чиновникам покладено добові у розмірі близько 8480 рублів та «беззвітні суми з метою відшкодування додаткових витрат».
На такий крок пішли через масові відмови та втечі чиновників із захоплених Росією українських земель.
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- 17.10.2022 18:46
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