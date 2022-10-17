Російських чиновників заманюють на окуповані території подвійною зарплатою та величезними добовими

Російських чиновників заманюють на окуповані території подвійною зарплатою та величезними добовими

Російські чиновники бояться їхати на окуповані території

Російські чиновники, відряджені до окупованих регіонів України, отримуватимуть зарплату в подвійному розмірі.

Про це йдеться у новому указі президента РФ Володимира Путіна.

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Крім того, чиновникам покладено добові у розмірі близько 8480 рублів та «беззвітні суми з метою відшкодування додаткових витрат».

На такий крок пішли через масові відмови та втечі чиновників із захоплених Росією українських земель.

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  • 17.10.2022 18:46
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Никита Скуратов:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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