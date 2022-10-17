Російських чиновників заманюють на окуповані території подвійною зарплатою та величезними добовими

Російські чиновники бояться їхати на окуповані території

Російські чиновники, відряджені до окупованих регіонів України, отримуватимуть зарплату в подвійному розмірі.

Про це йдеться у новому указі президента РФ Володимира Путіна.

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Крім того, чиновникам покладено добові у розмірі близько 8480 рублів та «беззвітні суми з метою відшкодування додаткових витрат».

На такий крок пішли через масові відмови та втечі чиновників із захоплених Росією українських земель.