Перший жіночий обмін: з ворожого полону повернулися 108 українок

Перший жіночий обмін: з ворожого полону повернулися 108 українок
Сьогодні, 17 жовтня, відбувся масштабний обмін полоненими - Україна звільнила з полону 108 жінок.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні”, – зазначив він.

Повернулися додому 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів.

З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Також Єрмак додав, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

“Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за “надто проукраїнську позицію”», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані “шпигунство” та “тероризм”, – пояснив глав ОП.

Додому повернулися 108 українок

Додому повернулися 108 українок

Він додав, що це був нервовий обмін – було занадто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід.

При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу.

Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись.

  • 5
  • 17.10.2022 18:56
Декілька слів про автора
Никита Скуратов:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
18:56
Перший жіночий обмін: з ворожого полону повернулися 108 українок
Світ
18:46
Російських чиновників заманюють на окуповані території подвійною зарплатою та величезними добовими
Світ
17:39
Захід вербує російських артистів і залучає антропологів з математиками для занепаду суспільства - Рада безпеки РФ
Україна
16:11
У "ДНР" заявили про новий обмін полоненими 110 на 110
Україна
15:38
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України
Україна
14:28
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники
Україна
14:12
Серед жертв атаки дронів на Київ - вагітна жінка і її чоловік
Україна
12:20
Київ було атаковано 28 дронами: дісталися цілей лише п’ять
Україна
11:54
У Києві з-під завалів дістали тіло загиблої жінки: рятувальні роботи тривають
Україна
11:40
Росіяни вдруге атакували найбільші резервуари з соняшниковою олією на Миколаївщині
Україна
10:34
Мелітополь стає головним вузлом постачання для Росії через пошкодження Кримського мосту
Україна
10:14
Колаборант «Монах» та головний поліцейський Чернігівщини: кримінальний дует з пограбунку держпідприємства
Україна
09:28
Київ атаковано дронами-камікадзе: що відбувається в місті
Україна
09:14
За ніч на півдні України сбито 26 дронів-камікадзе
Світ
08:36
У НАТО розпочалися навчання з ядерного стримування

Головне

Україна
18:56
Перший жіночий обмін: з ворожого полону повернулися 108 українок
Україна
14:12
Серед жертв атаки дронів на Київ – вагітна жінка і її чоловік
Україна
11:54
У Києві з-під завалів дістали тіло загиблої жінки: рятувальні роботи тривають
Світ
08:36
У НАТО розпочалися навчання з ядерного стримування
Україна
07:51
Під Запоріжжям окупанти понесли значних втрат: Генштаб розкрив подробиці
Україна
16:48
В Міноборони розкрили співвідношення втрат ЗСУ та окупантів
Україна
14:24
За полоненого Гіркіна ГУР пообіцяло $100 тисяч
Світ
18:31
Шольц закликав реформувати та розширити ЄС
Світ
13:37
До Білорусі прибули перші російські військові для спільного угруповання
Україна
13:13
Можливі відключення: українців закликали сьогодні економити електрику
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Перший жіночий обмін: з ворожого полону повернулися 108 українок
Україна
17.10.2022 18:56
ТОР
Російських чиновників заманюють на окуповані території подвійною зарплатою та величезними добовими
Світ
17.10.2022 18:46
ТОР
Захід вербує російських артистів і залучає антропологів з математиками для занепаду суспільства – Рада безпеки РФ
Світ
17.10.2022 17:39

Популярне

ТОР
Київ на світанку атакували дрони-камікадзе: є прильоти в центрі міста
17.10.2022 07:06
ТОР
У Китаї розпочався XX з’їзд Компартії: що важливо про це знати
16.10.2022 15:16
ТОР
Київ атаковано дронами-камікадзе: що відбувається в місті
17.10.2022 09:28

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"