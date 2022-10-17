Перший жіночий обмін: з ворожого полону повернулися 108 українок

Сьогодні, 17 жовтня, відбувся масштабний обмін полоненими - Україна звільнила з полону 108 жінок.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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“Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні”, – зазначив він.

Повернулися додому 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів.

З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Також Єрмак додав, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

“Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за “надто проукраїнську позицію”», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані “шпигунство” та “тероризм”, – пояснив глав ОП.

Він додав, що це був нервовий обмін – було занадто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід.

При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу.

Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись.

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