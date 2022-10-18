У Миколаєві вночі пролунали вибухи: в місті зникло світло

У Миколаєві близько 01:42 пролунали вибухи, після чого зникла електрика, а також почалися перебої на спецлініях "101" та "112".

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запевнив, що всі служби працюють і і пообіцяв надати детальну інформацію зранку.

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Голова ОВА Віталій Кім в Telegram коротко повідомив – «Ремонтуємо».

ГУ ДСНС в Миколаївській області опублікувало список номерів телефонів, за якими можна викликати рятувальників у разі перебоїв на спецлініях 101 та 112.

Місцеві мешканці повідомляють в чатах і пабликах, що електропостачання почало відновлюватися близько 05:00.