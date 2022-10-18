У Дніпрі пролунали вибухи: над містом величезний стовп диму
В Дніпрі пролунали вибухи і почалася пожежа
У Дніпрі вранці 18 жовтня, близько 07:50 пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За попередньою інформацією, є прильоти. Причому в одному з місць почалася сильна пожежа і піднявся в небо величезний стовп диму.
Місцеві жителі говорять про запах гару та закривають вікна.
Перед цим повідомлялося про роботу ППО у передмісті Дніпра.
Згодом радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі є два влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження.
- 394
- 18.10.2022 08:28
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: