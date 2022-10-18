У Дніпрі пролунали вибухи: над містом величезний стовп диму

В Дніпрі пролунали вибухи і почалася пожежа

У Дніпрі вранці 18 жовтня, близько 07:50 пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За попередньою інформацією, є прильоти. Причому в одному з місць почалася сильна пожежа і піднявся в небо величезний стовп диму.

Місцеві жителі говорять про запах гару та закривають вікна.

Перед цим повідомлялося про роботу ППО у передмісті Дніпра.

Згодом радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі є два влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження.

Дніпро у диму