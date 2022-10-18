Микитась та Татаров через ФДМ намагаються привласнити приміщення НДІ, що знаходяться на балансі Укрбуда

Микитась та Татаров через ФДМ намагаються привласнити приміщення НДІ, що знаходяться на балансі Укрбуда
Екс-нардеп Максим Микитась і заступник голови Офісу президента Олег Татаров хочуть приватизувати приміщення науково-дослідних інститутів, які є на балансі "Укрбуду" і зараз міняють там директорів.

Екс-нардеп Максим Микитась і заступник голови Офісу президента Олег Татаров хочуть приватизувати приміщення науково-дослідних інститутів, які є на балансі «Укрбуду» і зараз міняють там директорів. Про це стало відомо з інтерв’ю генерального директора компанії «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороди сайту «Цензор»
«Мені відомо, що Татаров через свого представника намагається впливати на дії людей, в яких зацікавлений Микитась, задля привласнення державного майна компанії «Укрбуд». Чим закінчиться – залежить від подальшої впливовості Татарова. Найближчим часом я також планую дати з цього приводу вичерпні показання (окрім тих епізодів, про які вже повідомляв правоохоронцям на попередніх допитах). Чи може заступник голови Офісу Президента впливати на Фонд держмайна? Звичайно, що так», – зазначає він.
Він нагадав, що співпраця Таиарова і Микитася відновилася рік тому.
«Після того, як Микитась звинуватив Татарова у вирішенні питань «Укрбуду» та заволодінні його майном через свого тестя, Микитасю було висунуто підозру щодо викрадення людини в грудні 2020 року. У березні він виходить із СІЗО і знімає всі обвинувачення щодо Татарова. Мені відомо, що Татаров через свою довірену особу і домовився з Микитасем про співпрацю: Микитась не обвинувачує Татарова, а той допомагає зняти всі обвинувачення з Микитася про викрадення людини та сфабрикувати справу щодо мене», – заявив Олег Майборода.

Источник: Власти.нет

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  • 18.10.2022 10:37

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