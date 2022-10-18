Печать наклеек: что учитывать при выборе дизайна

Печать наклеек: что учитывать при выборе дизайна
Трудно назвать более ходовую рекламную полиграфию, чем наклейки. Они универсальны и находят свое широкое применение в любых сегментах бизнеса.

Трудно назвать более ходовую рекламную полиграфию, чем наклейки. Они универсальны и находят свое широкое применение в любых сегментах бизнеса. С их помощью можно популяризировать бренд, продвигать на рынке новинки товаров, предлагать клиентам новые услуги. Печать наклеек – это еще и способ проинформировать о составе товара, его свойствах и рекомендациях по применению. Каким должен быть дизайн наклеек, чтобы они привлекали внимание как можно большего количества потенциальных клиентов? И какие нюансы нужно учитывать, разрабатывая макет?

Удачная форма

Этот параметр напрямую зависит от целей, которые компания хочет решить с помощью рекламной наклейки. Если речь идет о выходе на рынок уникального товара или нестандартной услуги, то и полиграфия должна быть оригинальной. Отлично привлекают внимание фигурные наклейки, которые могут повторять любые формы и силуэты. Лучше всего их запоминают дети и подростки.

Классические формы – универсальный и привычный многим потребителям дизайн. На круглых и овальных наклейках печатают лаконичные надписи. Это размеры скидок, даты проведения акции.

Квадратные и прямоугольные наклейки более читабельны. Есть возможность разместить в таком макете больше ценной информации, добавив адрес сайта, логотип.

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Цветовая палитра

Не всегда ярко или пестро – значит оригинально. Как правило, рекламная полиграфия традиционно выглядит зазывающей. Если посмотреть на большую часть наклеек и стикеров, то практически в каждом дизайне доминируют красный и желтый цвета. Это сигнальная палитра, которая действительно заставляет обратить на себя внимание. Но если на магазинных полках сплошные красные наклейки, то неожиданно выигрышно смотрятся лаконичные пастельные варианты.

Выбор материала

Этот параметр продиктован предназначением полиграфии. Заказать изготовление наклеек можно на одном из трех видов материалов.

  • Самоклеящейся пленка позволяет создать наклейки для помещений и улицы. Они водостойкие, надежно крепятся к стеклу, металлу, не боятся агрессивных погодных условий.
  • Для фиксации на стеклянных витринах, окнах, дверях лучше всего подходят наклейки на прозрачной самоклеящейся пленке.
  • Бумажные наклейки универсальны. В отличие от самоклеящейся пленки, бумажная основа хорошо держится на картоне. Поэтому наклейки из бумаги подходят для маркировки коробок, посылок, конвертов.

В роли этикеток

Наклейки не обязательно должны выполнять исключительно рекламную функцию. С их помощью можно информировать покупателей об особенностях товара, правилах эксплуатации, указывать данные о компании-производителе. Наклейки в виде этикеток применяются на разных видах упаковки. Разработать можно как стандартные решения, так и этикетки для специализированной группы товаров, к примеру, для пивных и винных бутылок.

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Скорость печати

Возможность оперативного изготовления – еще одна из причин выбора в пользу наклеек. Заказывая изготовление полиграфии, обращайтесь в типографии, которые оснащены мощным оборудованием и могут выполнять экстренные заказы в день подачи макета. При этом важно, чтобы скорость изготовления не отображалась на качестве самой печати.

Цифровой метод – оптимальный вид печати для создания наклеек. Он передает точность изображений, насыщенность цветовой палитры. В отличие от офсетной печати, не требуется длительный период подготовки форм и выведения проб. Печать наклеек малыми тиражами выполняется в присутствии клиента. На сайте xprint.com.ua вы можете оформить онлайн-заявку на печать полиграфии любых видов и форматов.

Источник: Власти.нет

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  • 18.10.2022 10:50

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