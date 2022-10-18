У російському храмі вперше за майже 100 років пройшла служба – Z-молебен

Z-молебен в Z-каплиці

У Хрестовоздвиженському храмі в селі Святкове Володимирської області РФ відбувся Z-молебен “про здоров'я російських військовослужбовців, у тому числі мобілізованих, та перемогу Вітчизни”.

Про це повідомила адміністрація Володимирської області.

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Там зазначили, що у Хрестовоздвиженському храмі служба відбулася вперше з 1930 року.

“Володимирська область – перший із російських регіонів, де створено каплицю-меморіал Z. Володимирські джипери допомогли розчистити від сміття будівлю каплиці та прилеглу територію. А сьогодні – допомогли доставити до місця богослужіння волонтерів та віруючих”, – сказано у повідомленні.