У Києві після обстрілів проблеми з електро- і водопостачанням: Кличко закликав до жорсткої економії

У Києві після обстрілів проблеми з електро- і водопостачанням: Кличко закликав до жорсткої економії

У Києві проблеми з електро- і водопостачанням

У Києві, в результаті ракетних обстрілів російськими окупантами пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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За його словами, триває ліквідація надзвичайної ситуації, на місцях працюють аварійно-рятувальні служби.

Також Кличко зазначив, що наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води.

“Звертаюся до всіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо”, – попросив мер.

Він також закликав мешканців будинків, де понижений тиск у водопровідній мережі, максимально економно зараз витрачати воду.

“В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води, та зробити запас води”, – порадив Кличко.

Він додав, що міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам життєво необхідні послуги.

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  • 18.10.2022 11:49
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