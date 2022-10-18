Окупанти доставили до Мелітополя комплекси С-300 і вантажівки з іранськими дронами

Російські окупанти зробили з Мелітополя логістичний центр окупованого півдня України - щодня через місто проходять ворожі колони особового складу та військової техніки російської армії.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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За його словами, наразі із Джанкою до Мелітополя доставили ракетні комплекси С-300.

Також містом у супроводі конвою систематично курсують білі вантажівки, в яких перевозять іранські дрони-камікадзе.

Саме такою «високоточною» зброєю окупанти обстрілюють житлові райони Запоріжжя та інших населених пунктів України.

“За останні два тижні посилився терор місцевого населення: цивільних людей масово беруть в полон. У Мелітопольському районі проводять обшуки будинків. Полонених змушують вступати в «добровольчі» батальйони”,- зазначив Федоров.