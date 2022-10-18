Росіяни вдарили ракетами по Курахівській ТЕС на Донеччині
Вночі 17 жовтня і зранку 18 жовтня росіяни нанесли ракетні удари по Курахівській ТЕС у Донецькій області, є поранені та пошкодження.
Про це повідомив у Facebook мер м. Курахове Роман Прядун.
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За його словами від ударів також постраждали саме місто та село Сонцівка.
Кількість постраждалих та масштаби руйнувань з’ясовуються.
Прядун додав, що об’єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Підвіз питної води здійснюється по території всієї громади.
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- 18.10.2022 12:52
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