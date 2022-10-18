Україна визнала Ічкерію окупованою Росією і засудила геноцид чеченського народу

Верховна Рада на пленарному засіданні 18 жовтня визнала Ічкерію тимчасовано окупованою Росією територією і засудила геноцид чеченського народу.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

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«Рада підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу», – написав він а Telegram.

За відповідну постанову 8132 проголосували 287 нардепів.

Таким чином Україна не визнає окупації Росією території Ічкерії і вважає існуючий режим на цій території окупаційним.

Україна також закликає держави-члени ООН та міжнародні організації розслідувати російські злочини в Ічкерії і притягнути винних до відповідальності та визнати країну окупованою Росією.

Нагадаємо, в українській версії застосунку Apple Maps Чеченську республіку РФ позначено як «Чеченську Республіку Ічкерія».

Чеченська Республіка Ічкерія – невизнана держава, що існувала на півдні РФ з 1991 до 2000 року. Одностороннє проголошення незалежності Чечні призвело до двох воєн між урядом Росії та борцями за свободу Чечні. Друга чеченська війна призвела до ліквідації ЧРІ. Органи її влади визнані в РФ терористичними організаціями.