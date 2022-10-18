Троє людей загинуло в результаті сьогоднішнього удару по Києву

Україна
18.10.2022 15:58
Два об'єкти зазнали значних пошкоджень
У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
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Загиблі – співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури.
Кличко нагадав, що два об’єкти зазнали значних пошкоджень.
“Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації”, – додав мер.
Киев
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