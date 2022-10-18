Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном - через постачання зброї Росії.

Про це розповів сам очільник МЗС.

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Йдеться про дрони-камікадзе, які російська армія використовує для атак по Києву та іншим мирним містам.

За словами Кулеби, рівень відносин з Іраном вже знижено до мінімального, акредитацію посла Ірану не продовжили, у посольстві дозволили залишитися працювати лише декільком людям.

Також глава МЗС заявив, що закликав країни ЄС запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців.

«Жорсткі санкції проти Ірану – це особливо актуальне питання зараз, коли ми бачимо повідомлення про наміри іранської сторони передати балістичні ракети для використання проти українців», – заявив Кулеба.

Він також назвав дії Ірану підлістю та брехнею, яку Україна не терпітиме.

«Усі ці дії Іран вчинив, паралельно розповідаючи нам, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну зі сторін», – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що постачав зброю Росії.