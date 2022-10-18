Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном - через постачання зброї Росії.
Про це розповів сам очільник МЗС.
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Йдеться про дрони-камікадзе, які російська армія використовує для атак по Києву та іншим мирним містам.
За словами Кулеби, рівень відносин з Іраном вже знижено до мінімального, акредитацію посла Ірану не продовжили, у посольстві дозволили залишитися працювати лише декільком людям.
Також глава МЗС заявив, що закликав країни ЄС запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців.
«Жорсткі санкції проти Ірану – це особливо актуальне питання зараз, коли ми бачимо повідомлення про наміри іранської сторони передати балістичні ракети для використання проти українців», – заявив Кулеба.
Він також назвав дії Ірану підлістю та брехнею, яку Україна не терпітиме.
«Усі ці дії Іран вчинив, паралельно розповідаючи нам, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну зі сторін», – зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що постачав зброю Росії.
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- 18.10.2022 16:10
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