Путін змінив тактику у війні з Україною

Данілов розповів про зміну російської тактики у війні

Президент РФ Володимир Путін змінив свою стратегію і тактику у війні - зокрема "воює з цивільним населенням, але не з нашими військовими".

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв’ю естонській телерадіомовній компанії ERR.

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«У нього зараз нова стратегія і нова тактика, новий погляд на розв’язану ним війну. Ми готові до цього, так що ще раз заявляю — ніякі його «страшилки» нас не залякають. Ми будемо рухатися вперед і звільнимо всю нашу територію від російських фашистів», — сказав він.

Крім того, Данилов додав, що Росію та деякі інші країни, необхідно роззброювати, тому що вони загрожують всьому людству.